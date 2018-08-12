دنيا بطمة تشن هجوما على حلا الترك.. مراهقة في صورة بشعة للأطفال

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت دنيا بطمة، الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر مجددا بقسوة، وذلك بعد صدور أغنية الترك الأخيرة وكليبها بعنوان ” أوكي حبيبي “.

وكتبت بطمة في أحد حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: ” بنت عمرها 16 سنة تغني عن الحبيب والحب، والله الصراحة شي يضحك ونعم الشركة لي تطلع مراهقة في صورة بشعة للأطفال لي عا أساس كانت بترجع لأمها وتبطل مكياج وترجع للمدرسة اشوف اختفى كل التمثيل والمدرسة مره فالشهر تزورها نظراً للواسطة لي فالمدرسة ” .

يُذكر أن السابر كسب معركة حضانة أطفالها من طليقها وزوج بطمة المنتج البحريني محمد الترك.