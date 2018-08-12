” المالكي ” يعلق على مطالبة أهالي جدم بتسوير مقبرة الصانع

نايف السالم(صدى):

علق رئيس بلدية مركز غميقة بمحافظة الليث المهندس عبدالغزيز المالكي، على مطالبة أهالي مركز جدم شرق محافظة الليث ” لبلدية غميقة ” ، بتسوير مقبرة الصانع للحفاظ على حرمة الموتى، بدلاً من تركها مهملة ومعرّضة للحيوانات السائبة.

وقال : أنه منذ ثلاث سنوات لا يوجد لدى البلدية اعتماد مشروع تسوير للمقابر، وأن أهالي جدم يعرفون موقع المقبرة؛ فلماذا تهان المقابر بالمواشي ويدعون إبلهم تسرح بتلك المواقع.

وشهدت مقبرة الصانع حادثة سقوط جمل في أحد القبور، أثناء مرور الجمل من فوق أحد القبور.