مدير قناة ” العربية ” يعلق على انتقاد ” القصبي ” لعنوان فيلم وثائقي

أماني الغامدي(صدى):

علق المدير العام لقناة العربية الإعلامي تركي الدخيل على النقد الذي وجّهه الفنان ناصر القصبي للقناة بسبب عنوان فيلمًا وثائقياً عن الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا ” حسينوه ” .

وقال الدخيل: نحترم وجهة نظر النجم الكبير أبو راكان القدير، ونعتقد أن العنوان مناسب، وهو لا يقلل من الراحل، فلقبه الأشهر حسينوه، وبه أحب لبساطته، ولذلك سعي الفيلم لتقديم صورة الفنان البسيط، فجاء الاسم ليشير إلى ان هذا هو فنانكم الذي احببتموه. حسينوه حبيبكم ومسعدكم.

ويذكر أن القصبي انتقد عنوان الفيلم مؤكداً أنه لا يليق بتاريخ الفنان الكبير.