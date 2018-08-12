والد ميغان ماركل يكشف سبب إغلاق الهاتف في وجه ” الأمير هاري “

لندن(صدى):

كشف توماس ماركل، والد ميغان زوجة الأمير هاري، سبب إغلاق الخط في وجه الأمير موضحًا أنه بسبب تعاونه مع “ الباباراتزي ” لتصوير حفل زفاف الأمير هاري وميغان مقابل مبلغ من المال.

وقال الأمير هاري لماركل خلال المكالمة، إذا كنت قد استمعت لي، لما حدث هذا أبدًا، في حين رد والد ميغان، ربما سيكون من الأفضل بالنسبة لكما إذا كنت ميتًا، فعندئذ يمكنك أن تتظاهر بالحزن.

واعترف ماركل أيضًا بأنه كذب على الأمير هاري عندما سأله عما إذا كان قد تعاون مع المصورين، إلا أنه أخبره بأنه لا علاقة له بالأمر.