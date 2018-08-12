” وافي ” ينفذ 82 زيارة ميدانية للمشروعات السكنية للتأكد من الجودة ونسبة الإنجاز

الرياض(صدى):

أكملت الفرق الهندسية لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” خلال النصف الأول من العام الجاري, 82 زيارة ميدانية لمشروعات سكنية يشرف عليها البرنامج، حيث اطلعت الفرق الهندسية على 150 تقريراً لهذه المشروعات التي تبلغ قيمتها نحو 8 مليار ريال.

وأوضح برنامج البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” , أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج وفي إطار دورها الرقابي تقوم بجولات ميدانية دورية تراقب خلالها نسب الإنجاز في المشروعات التي يشرف عليها البرنامج وجودة تنفيذها, إضافة إلى الاطلاع على التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذه بالطريقة التي لا تخل بالعقود المبرمة مع المشترين، مؤكداً أنه وضمانا لحقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين يشترط برنامج ” وافي ” وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مشروع، ليتم خلال مراحل إنجاز المشروع المتابعة الميدانية والتحقق من نسب الإنجاز التي يقدمها الاستشاري الهندسي في تقاريره الدورية عن المشروع.

وأفاد أن الإدارة الهندسية عملت خلال النصف الأول من العام الجاري على الاستلام المبدئي لخمسة مشروعات مكتملة، بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة للمشروعات كافة تمهيدا لقيام المطور العقاري بتسليم المطور الوحدات السكنية المباعة للمشترين.

وتعمل وزارة الإسكان, على تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على مشروعات البيع على الخارطة من خلال عدد من الاشتراطات منها خبرات المكتب لآخر عشر سنوات في مجال تصميم المباني، والإشراف على المشروعات، والتصميم والتنفيذ لمشروعات البنية التحتية، وبيان يوضح فيه الكادر الهندسي الذي يعمل على المشروع والجهات المؤهل لديها المكتب، إضافة إلى عقد عدد من الدورات المتخصصة التي لا يتم التأهيل إلا بعد اجتيازها.

يذكر أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” , أصدر منذ بداية العام رخصا لـ 30 مشروعا ستسهم في توفير أكثر من 11 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل و ” تاون هاوس ” ، كما تمت الموافقة مؤخرا على تأهيل 86 مكتباً هندسياً للإشراف على مشروعات البيع على الخارطة، إذ يبلغ إجمالي قيمة المشروعات التي يشرف عليها البرنامج أكثر من 50 مليار.