” السوق المالية ” : احذر من العملات الرقمية الافتراضية

عادل الحربي(صدى):

دعت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير إلى الحيطة والحذر من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية ” الفوركس ” لأنها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة.

وأوضحت اللجنة، أن العملات الافتراضية التي ظهرت مؤخراً ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين، لا تُعُّد عملات معتمدة في المملكة، مؤكدة على عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار.

وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية له عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال.