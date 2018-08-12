كارينيو: مشاركة أحمد موسى أمام الجزيرة ستحدد يوم المباراة

نواف السالم(صدى):

عقد الاجتماع الفني لمباراة الجزيرة الإماراتي والنصر السعودي ، اليوم الأحد في أبو ظبي، حيث تم الاتفاق على تخصيص البوابة رقم 28 لدخول جماهير النصر، والبوابة رقم 2 للعائلات.

واتفق المجتمعون أن يدخل النصر المباراة بزيه التقليدي الأصفر، بينما سيرتدي لاعبو الجزيرة اللون الأبيض، على أن تنطلق المباراة في تمام السابعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات، السادسة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت المملكة.

وتقرر فتح مدرجات ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في تمام الساعة 5.45 بتوقيت الإمارات، لاستقبال جماهير مباراة الجزيرة الإماراتي والنصر السعودي، في ذهاب دور الـ32 لكأس العرب للأندية الأبطال.

وأكد دانيال كارينيو مدرب النصر مشاركة أحمد موسى أمام الجزيرة في كأس العرب للأندية الأبطال من عدمها ستحدد يوم المباراة.

وأضاف كارينيو عدم جاهزية فريقه وكذلك منافسه الجزيرة الإماراتي لمواجهة الفريقين بسبب عدم انطلاق الموسم الجديد للفريقين حتي الآن.

فيما قال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة الإماراتي مستوى جاهزيتنا لنادي النصر 80%، وأثق في أن اللاعبين سيقدمون مباراة قوية سيلعب كلا الفريقين بحذر والمباراة فرصة للتعرف على مستوى مستوي اللاعبين بعد المعسكر ونحن مهتمون بالبطولة العربية.