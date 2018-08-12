أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم بقاعة الاجتماعات في الإمارة، القيادات الأمنية بالمنطقة, بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني .

وفي بداية الاجتماع رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، على حرصهم على توفير كل ما من شأنه تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

ثم ناقش سموه خلال اللقاء الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

كما بحث سموه استعدادات الجهات الأمنية لإجازة عيد الأضحى المبارك .

وقدّم مديرو القطاعات الأمنية عرضا مفصلا عن المنجزات خلال الفترة الماضية وما يجري تنفيذه ميدانيا خلال الفترتين الحالية والمقبلة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .