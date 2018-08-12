أودي A7 موديل 2019 أرخص من الموديل السابق وتبدأ من 68 ألف دولار

أميرة خالد(صدى):

تقدم أودي A7الآن كموديلات 2019 ويتوفر لها العديد من التجهيزات والتكنولوجيا الجديدة والتصميم الأكثر حدة واثارة , مع بعض الملامح المستعارة من موديلات A8 ومع ذلك فقد تراجع سعر السيارة عن موديل عام 2018 حيث بلغ سعرها الآن 68 ألف دولار عندما تبدأ مبيعاتها خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر مبلغ 68 ألف دولار سعر النسخة الأساسية من السيارة باسم بريميوم ويقل سعر هذا الموديل عن نظيره السابق بواقع 1700 دولار ، بينما نسخة بلس يبلغ سعرها 72.400 ألف دولار وفي أعلى قائمة اصدارات السيارة توجد نسخة برستيج بسعر 76.300 ألف دولار.

ولم تحدد أودي المواصفات التي ستتوفر في كل اصدار, ولكن من ضمن التجهيزات القياسية التي ستتوفر الشاشة 12.3 بوصة في العدادات وشاشة 10.1 بوصة تدعى MMI Touch Response ، كما سيتواجد محرك 3 لتر بشاحن توربيني V6 ونظام دفع هجين محدود والمحرك مستعار من موديل A8 الأكبر ويقوة 340 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر.

وستتراوح الخيارات ما بين مصابيح أمامية ليد ماتريكس HD مع اضاءة ليزر عالية ومقاعد أمامية بخاصية التدليك ونظام لتعطير السيارة ونظام صوتي Bang & Olufsen وفتحة سقف بانورامية كبيرة وتجهيزات امان نشطة بدون تكلفة اضافية فيما تأتي نسخة S-Line لتضيف للسيارة تقليل ارتفاع السيارة بواقع 20 مم وعجلات أكبر في الحجم.

وتتوفر السيارة الآن في السوق الأمريكي ولكنها لن تتوفر خارج أمريكا حتى نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل , كما سيقدم معها نسخ S وRS الأكثر سخونة .