بالفيديو والصور.. مشهد مهيب لمواطن يعفو عن قاتل ابنه برابغ
أظهر مشهد مهيب، مواطن يعفو لوجه الله عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بمحافظة رابغ، وسط تعالي أصوات التهليل والتكبير.
وأوضح الفيديو، الجاني جالسًا على الأرض؛ استعدادًا لتنفيذ حكم القصاص فيه، وقد التف من حوله رجال الأمن وتناثرت سيارات الإسعاف، فيما أعلن والد المجني عليه عن عفوه بساحة القصاص الأمر الذي لاقى ترحيب الجميع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51783 ] نشر منذ 59 دقيقة
رحم الله ابنه ، وجزاه الله خير الجزى ,, آمين ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 5155 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يرحم ابنه ** ويجزاه بالخير **
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قال الله تعالى :- (( الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ))
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 22 دقيقة
رحم الله فلذة كبدك واسكنة فسيح جناتة
بعفوك هذا كأنك احييت الناس جميعآ وعظيم الأجر من رب الناس ينتظرك فهنيآ لك لما وفقت إلية من الفضل وفي الأيام العشر