بالفيديو والصور.. مشهد مهيب لمواطن يعفو عن قاتل ابنه برابغ

نايف السالم(صدى):

أظهر مشهد مهيب، مواطن يعفو لوجه الله عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بمحافظة رابغ، وسط تعالي أصوات التهليل والتكبير.

وأوضح الفيديو، الجاني جالسًا على الأرض؛ استعدادًا لتنفيذ حكم القصاص فيه، وقد التف من حوله رجال الأمن وتناثرت سيارات الإسعاف، فيما أعلن والد المجني عليه عن عفوه بساحة القصاص الأمر الذي لاقى ترحيب الجميع.