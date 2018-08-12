” وعد ” ترد على من ينكر أغنية ” شاطر “

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة ” وعد ” أنها أمضت مع الجمهور على مسرح المفتاحة في أبها أوقاتًا لا تُنسى ، لافتةً إلى أنّ النجاح كان ضخمًا لمن أعجبه الأمر ولمن لم يُعجبه، ” الشمس لا تُغطى بالغربال ” ، حسب تصريحاتها.

وردت وعد على من ينكر أغنيتها ” شاطر ” قائلةً: ” هنا سأطلق العنان لغرور برج الأسد.. ما ولدته أمّه اللي ينكرني، هذا هو المعنى الحقيقي للغرور.. ليس كلّ كلام نغنّيه في أعمالنا أن يكون بالضرورة مُعاشًا أو نابعًا من تجربة شخصية. ”

وعلى جانب آخر، قالت وعد: ” لن أقول إن لم تكن هناك سوشيال ميديا لنسيني الجمهور، ولكن هل نسي الجمهور عبدالمجيد عبدالله وعبّادي الجوهر وفيروز ومحمد عبده؟! أولئك النجوم الكبار لا يستخدمون السوشيال ميديا، والجمهور لا يزال يتذكّرهم وجماهيريتهم تتضاعف مع مرور الزمن. أقارن نفسي بالكبار، وإلّا فلن أصبح يومًا بين الأسماء الكبيرة. “