محاكمة رجل صور 219 مقطعا إباحيا لـ 34 امرأة ” عارية “

ويلينغتون(صدى):

تشهد إحدى المحاكم النيوزلندية، محاكمة رجل اُتهم بتصوير نحو 219 مقطعًا إباحيًا، لـ 34 امرأة ” عارية ” ، وذلك في مدة تقل عن ثلاثة أشهر، مستخدمًا في ذلك كاميرا صغيرة خبأها داخل علب ” الشامبو ” الموجودة بغرفة الاستحمام، في إحدى النزل السياحية بنيوزلندا.

وأوضحت الشرطة النيوزلندية، أن معظم الضحايا كن فتيات دون سن الـ30، وتعرضا لذلك أثناء إقامتهن في نزل سياحي ” متواضع ” في نيوزيلندا، وعند انتهاء الرجل من تصوير ضحاياه، كان يقوم بنشر تلك المقاطع الإباحية عبر شبكة الإنترنت، مرفقًا معها عمر وجنسية ومهنة كل ضحية.

ومن جهتها، قررت المحكمة النيوزلندية عدم الإفصاح عن هوية الرجل الحقيقية، إلا عند انتهاء محاكمته بالكامل، وذلك خوفًا منها على صحة زوجته، التي تصارع أحد الأمراض الخطيرة حاليًا.