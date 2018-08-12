تأثير البدانة والنحافة على خصوبة المرأة
أكدت عدد من التقارير الطبية ، أنه هناك تأثيرات سلبية عديدة للبدانة والوزن الزائد على الصحة بشكل عام منها إضعاف خصوبة المرأة والحمل وقدرتها على الإنجاب.
والنحافة الزائدة تقلل فرص الإخصاب لأنها ترتبط بنقص بعض الأغذية الهامة أو قد تكون نتيجة مشكلة صحية تعيق فرص الحمل.
وأشارت التقارير الطبية إلى أن الوزن الزائد تؤثر على توازن الهرمونات وتزيد مقاومة الجسم للأنسولين وهو ما يعيق فرص الإخصاب، كما أنها تزيد من عدم قدرة الرحم على الاحتفاظ بالحمل.
وأوضحت الدراسات ، أن خفض الوزن بـ 5% يحسّن كثيراً من فرص الحمل لدى المرأة.
ومن الضروري أن يكون الوزن صحيًا عند محاولة الحمل فذلك يضمن توازن الهرمونات وسلامة وظائف الأعضاء، وانتظام الدورة الشهرية والإباضة.
ولضمان توازن الهرمونات يجب أن تحرص المرأة على النوم لـ 7 إلى 8 ساعات مع تناول أطعمة غنية بالمغذيات مثل البيض والأسماك والمكسرات والخضروات الطبيعية والفاكهة ومنتجات الألبان.
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