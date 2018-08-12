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تأثير البدانة والنحافة على خصوبة المرأة

تأثير البدانة والنحافة على خصوبة المرأة
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكدت عدد من التقارير الطبية ، أنه هناك تأثيرات سلبية عديدة للبدانة والوزن الزائد على الصحة بشكل ‏عام منها إضعاف خصوبة المرأة والحمل وقدرتها على الإنجاب.‏
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والنحافة الزائدة تقلل فرص الإخصاب لأنها ترتبط بنقص بعض ‏الأغذية الهامة أو قد تكون نتيجة مشكلة صحية تعيق فرص ‏الحمل.‏
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وأشارت التقارير الطبية إلى أن الوزن الزائد تؤثر على توازن ‏الهرمونات وتزيد مقاومة الجسم للأنسولين وهو ما يعيق فرص ‏الإخصاب، كما أنها تزيد من عدم قدرة الرحم على الاحتفاظ ‏بالحمل.‏
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وأوضحت الدراسات ، أن خفض الوزن بـ 5% يحسّن كثيراً من ‏فرص الحمل لدى المرأة.‏
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ومن الضروري أن يكون الوزن صحيًا عند محاولة الحمل فذلك ‏يضمن توازن الهرمونات وسلامة وظائف الأعضاء، وانتظام الدورة ‏الشهرية والإباضة.‏
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ولضمان توازن الهرمونات يجب أن تحرص المرأة على النوم لـ 7 ‏إلى 8 ساعات مع تناول أطعمة غنية بالمغذيات مثل البيض ‏والأسماك والمكسرات والخضروات الطبيعية والفاكهة ومنتجات ‏الألبان.‏


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