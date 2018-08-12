سفراء مجموعة شارك الإعلامية وفئة الصم يزرون أجنحة فعاليات ” حكايا مسك ” أمس

رشاد اسكندراني(صدى):

قام سفراء مجموعة الإعلام التطوعي شارك وفئة الصم لمجموعة شارك الإعلامية بزيارة يوم أمس السبت إلى فعاليات ” حكايا مسك ” بتنظيم من مركز المبادرات بمؤسسة مسك الخيرية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقد قام المدير التنفيذي لمجموعة الإعلام التطوعي ” شارك” الأستاذ: عبد الله بن مزهر الشهري برسم خطة الزيارة حيث حضر من المجموعة المستشار الإعلامي علي الموينع مؤسس ورئيس مجموعة الإعلام التطوعي ” شارك” ومن سفراء المجموعة النجوم المبدعين والمواهب الشابة السعودية الممثل محمد وفيصل التميمي والمنشدة رند بني علي وريماس علي والمودل تالين وريما آل محمود ومن فئة صم شارك الإعلامية الإعلامي الأصم أحمد الحازمي والفنانة التشكيلية حصة اليحيى والمصور منذر اليحيى والمشرف على الصم ومترجم لغة الإشارة الأستاذ معاذ القرعاوي والذي تولى مهمة الترجمة للصم أثناء الزيارة كما شارك بالجولة عضو المجموعة الإعلامي رشاد اسكندراني وقام بالتصوير غسان موسى وإبراهيم الأحمد ومنذر اليحيى والأصم أحمد الحازمي .

وقال الشهري: إن هذه الزيارة تأتي ضمن جدول الزيارات والمشاركات التي تقوم بها المجموعة من باب المسؤولية الاجتماعية والمساهمة بالتغطيات الإعلامية.

وقد تعرف سفراء وصم شارك الإعلامية على الأجنحة المشاركة ومنها المشاريع والتجارب الشبابية الناجحة في مسارات متعددة تشمل الإنتاج والانميشن والكتابة والمسرح، والمنصات الإعلامية المعروفة عربياً وعالمياً، وتعرف السفراء والصم لمجموعة شارك على خفايا صناعة المشاهد في السينما، والاستفادة من تجارب أهم المخرجين والمنتجين في العالم.