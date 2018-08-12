من الحب ما قتل.. فتاة تقتل ” حبيبها ” بعد محاولته اغتصابها

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة القاهرة بمصر، جريمة قتل طالبة بكلية الطب لـ ” حبيبها ” طعنًا بالسكين في الصدر والبطن، وذلك بعدما حاول الاعتداء عليها جنسيًا بالإكراه وقيامه بتمزيق ملابسها، الأمر الذي دفعها للانتقام لشرفها.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين تعرفت ” أميرة ” الطالبة بكلية الطب البيطري، على ” أحمد ” الطالب بكلية طب الأسنان عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، ليدخلا في قصة حب بعد استمرار صداقتهما لفترة طويلة.

وظلا الشاب والفتاة هكذا حتى طلب منها ” أحمد ” مقابلتها خارج الجامعة، رفضت في بداية الأمر، ولكن بعد إلحاح شديد منه، وافقت الفتاة بالفعل، وتقابلت معه في أحد الأماكن العامة.

وذات يوم، تحدث ” أحمد ” مع حبيبته على الهاتف المحمول، ليقنعها بأن أسرته تريد التعرف عليها، ففرحت وسرعان ما ارتدت ملابسها ونزلت لمقابلته، ولكنها حين دخلت المنزل، اكتشفت عدم وجود أحد به، ليحاول الشاب التحرش بها بعد أن مزق ملابسها.

وتوجهت الفتاة إلى المطبخ ليذهب ” أحمد ” ورائها، ويسحب السكين من فوق الطاولة ويهددها بالقتل إذا لك تتجاوب معه، لتغافله الفتاة وتأخذ السكين وتوجه له الطعنات الصدر والبطن انتقامًا لشرفها.

ومن جانبها، تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من صديق القتيل، الذي عثر عليه جثة هامدة داخل منزله، وعليه، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم إجراء المعاينة، وتبين من الفحص العثور على جثة المجنى عليه ملقى على ظهره بصالة الشقة ” عاريًا ” ، وبه إصابات بالبطن والصدر.

ومن خلال البحث، توصلت الأجهزة الأمنية للفتاة، وتم ضبطها، وقررت النيابة إحالتها للجنايات.