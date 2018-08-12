ربة منزل تتجرد من إنسانيتها وتذبح زوجة شقيقها وتحرقها لسرقتها

القاهرة(صدى):

تمكن رجال مباحث قسم شرطة 15 مایو بمحافظة القاهرة المصرية، من العثور على قتيلة تبلغ من العمر 62 عامًا بشقة كائنة بالطابق الثاني بأحد العقارات، مسجاة على ظھرھا بأرضیة غرفة النوم ترتدي ملابسھا كاملة وبھا إصابات منها جرح قطعي بالرقبة.

وبالتحقيقات، اتضح أن شقيقة زوج المجني عليها هي من قامت بقتلها؛ حيث استغلت أن القتيلة تأمن لها على بيتها ونفسها وفي زيارة لها دخلت إثرها بالمطبخ أثناء عمل الشاي وعاجلتها بطعنات في صدرها ورقبتها مما أدى إلى وفاتها.

ولم تكتف الجانية بذلك، ولكنها فتحت غاز البوتاجاز من أجل حرق الجثة وإخفاء معالم الجريمة؛ وذلك لسرقة مبلغ 43 ألف جنیه ومشغولات الذھبیة عبارة عن 2 غویشة، 2 خاتم، و2 ھاتف محمول من داخل دولاب غرفة النوم، وهو الذي كشفه زوج المغدور بها.

وأقرت الجانية بارتكاب الواقعة، وأضافت بأنھا نظرًا لمرورھا بضائقة مالیة وكثرة مدیونیاتھا وعلمھا بحیازة المجني علیھا لمبالغ مالیة ومشغولات ذھبیة إبان الإقامة طرفھا بمحل سكنھا، فاختمرت فى ذھنھا فكرة قتلھا والاستیلاء على ما بحوزتھا من مبالغ مالیة ومشغولات ذھبیة.