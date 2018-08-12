7 طرق سهلة لتخفيف التوتر تحميكم من ظهور التجاعيد

أماني الغامدي(صدى):

من أهم مفاتيح الشيخوخة السعيدة تعديل نمط الحياة في منتصف العمر، خاصة ما يتعلّق بتقليل الإجهاد والتوتر، والمواظبة على النشاط البدني، والحد من الأطعمة غير الصحية، وتفيد دراسات حديثة أن الابتعاد عن الإجهاد والتوتر يمكن أن يجعلك تبدو أصغر من عمرك بـ10 سنوات.

وكشفت إحدى الدراسات عن 7 طرق سهلة لتخفيف التوتر:

– إذا كان توترك بسبب مهام العمل، اكتب قائمة بما عليك القيام به والتوقيت المطلوب للمهمة، واعمل على تنفيذها وفقًا للمنطق ومعطيات الواقع دون إضافة ضغوط على نفسك.

– رتّب أولوياتك، وأعد ترتيبها إذا اقتضى الأمر بما يساعدك على تخفيف الضغوط وتقليل الإجهاد، فبعض الأمور التي تبدو مهمة تقل أهميتها عند إعادة تقييمها.

– كلما سنحت لك الفرصة خذ نفسًا عميقًا، وامنح نفسك بضع دقائق للراحة، اخرج من مكتبك قليلًا في فترات الاستراحة، وابحث عن الاسترخاء.

– عندما تتراكم الضغوط ويزداد التوتر قم ببعض الإجراءات التي تساعد على الاسترخاء، مثل: سماع موسيقى هادئة، أو القيام ببعض التمارين، أو التحدث إلى صديق لم تسمع صوته منذ فترة.

– المشي اليومي، والتنزه كل أسبوع، وأخذ عطلات والقيام برحلات، والسباحة، كلها أمور تساعدك على خفض التوتر.

– احرص على شرب الماء بانتظام ولا تتجاهل العطش، وابتعد عن الأطعمة المصنّعة والمقالي، وتناول الفواكه والخضراوات.

– اليوجا، والتمارين الرياضية، والتدليك (المساج) من طرق خفض التوتر.