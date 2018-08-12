الاتحاد يفاوض ” العكايشي ” لإنهاء التعاقد وديا
تفاوض إدارة الاتحاد هذه الأيام، اللاعب التونسي أحمد العكايشي، للوصول لحل ودي، لفسخ التعاقد، وذلك بعدما أبلغ الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للعميد، الإدارة بعدم حاجته للاعب.
وأوضحت الإدارة، للاعب، رغبتها في فسخ العقد معه؛ فيما تدور المفاوضات مع أحمد العكايشي، حول تخفيض مستحقاته، مقابل فسخ العقد؛ حيث كشفت تقارير أن الفسخ يكلف الإدارة الاتحادية 1.5 مليون يورو.
رااايق[ عدد التعليقات: 5155 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا هو ** يجيبون اللاعب وأذا ما بغوه قالوا له سوووو لنا تخفيض *!!
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ليه أنتوا داخلين مركز للتسوق بالجمله **
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ههههههههههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 13 دقيقة
والمصيبة أن انديتنا توقع بالشي الفلاني لكم سنة ونهاية الموسم نرجع نتوسل الاعب ينقصلنا من مبلغ العقد ويقولون
دوري المحترفين والإحتراف باين