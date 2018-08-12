الاتحاد يفاوض ” العكايشي ” لإنهاء التعاقد وديا

طلال الغامدي(صدى):

تفاوض إدارة الاتحاد هذه الأيام، اللاعب التونسي أحمد العكايشي، للوصول لحل ودي، لفسخ التعاقد، وذلك بعدما أبلغ الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للعميد، الإدارة بعدم حاجته للاعب.

وأوضحت الإدارة، للاعب، رغبتها في فسخ العقد معه؛ فيما تدور المفاوضات مع أحمد العكايشي، حول تخفيض مستحقاته، مقابل فسخ العقد؛ حيث كشفت تقارير أن الفسخ يكلف الإدارة الاتحادية 1.5 مليون يورو.