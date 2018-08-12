عروس تنهي حياتها شنقا في ” شهر العسل “

مليكة فؤاد(صدى):

أنهت عروس حياتها، أمس الجمعة، بالانتحار شنقًا داخل شقة كانت تقضي بها شهر العسل في شلالات أوزود بإقليم أزيلال بالمغرب.

وكانت العروس برفقة زوجها وشقيقها؛ لقضاء بعض الأيام من شهر العسل، إلا أنها استغلت خروج الزوج وشقيقها وشنقت نفسها داخل غرفتها.

واكتشف الزوج وشقيقها الحادثة المفجعة بعد أن وجداها متدلية وقامت بشنق نفسها؛ حيث أبلغوا الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.