عروس تنهي حياتها شنقا في ” شهر العسل “
أنهت عروس حياتها، أمس الجمعة، بالانتحار شنقًا داخل شقة كانت تقضي بها شهر العسل في شلالات أوزود بإقليم أزيلال بالمغرب.
وكانت العروس برفقة زوجها وشقيقها؛ لقضاء بعض الأيام من شهر العسل، إلا أنها استغلت خروج الزوج وشقيقها وشنقت نفسها داخل غرفتها.
واكتشف الزوج وشقيقها الحادثة المفجعة بعد أن وجداها متدلية وقامت بشنق نفسها؛ حيث أبلغوا الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.
درباويه[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 2 ساعتين
………..شكلها انصدمت هههههههههههههههههههههههههههههههههههه ……………
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51783 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51783 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ادري من تقصدين ايتها التعيسه البائسه ,,
,, إن تقصديني ، فقد خسئتي ايتها الفاجرة الفاسده ………
,, الأخ المشرف ، ارجو ملاحظة تعليق من تسمي نفسها درباويه ، فقد تجاوزت حدود الأدب مع المعلقين هنا بل والتطاول حتى على الدين والدوله في تعليقاتها السخيفه ,,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51783 ] نشر منذ 1 ساعة
…………
,, فقد تجاوزت حدود الأدب ..