متورط في 19 جريمة.. القبض على تشكيل عصابي بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، في القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص ” مواطن ووافدين ” أحدهما مصري والآخر بوركيني في العقد الثاني من العمر متهمين بإرتكاب عددٍ من جرائم السرقات، والتي تمثلت في سرقة منازل ومحال تجارية.

ومن جانبه، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، عن التفاصيل مصرَحًا بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت بفضل الله عن القبض على تشكيل مكون من ثلاثة أشخاص ” مواطن، مصري، بوركيني فاسو – في العقد الثاني من العمر ” .

وأوضح، أنه بعد توفر الدلائل على تورطهم بإرتكاب عددٍ من جرائم السرقات، سرقة منازل، محال تجارية، وقد أقرّوا بارتكاب عدد 19 جريمة سرقة وقاموا بالارشاد على مجموعه من الخزن المسروقة والأدوات المستخدمة في السرقة وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.