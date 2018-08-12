بالصور.. أزمة حلا شيحة تتسبب في سحب اللقب من سفيرة الحجاب ووصيفتها

أماني الغامدي(صدى):

طالبت منظمة ملكة جمال المحجبات آية محمود، من الجميع الثبات عقب أزمة الفنانة المصرية حلا شيحة التي تخلت عن حجابها وأعلنت عودتها للتمثيل؛ مما أدى إلى مطالبة المتابعين لآية بسحب اللقب من سفيرة الحجاب والوصيفة الأولى.

وأظهرت صورًا للسفيرة الحجاب ووصيفتها وهما غير ملتزمتين بالشكل الشرعى للحجاب، لتجد أنهما قررتا خلعه قبل ستة أشهر من الآن، وذلك فى مفاجأة كانت بمثابة الصدمة بالنسبة لها؛ حيث قررت بعد ذلك سحب اللقب من الوصيفة الأولى دنيا محمود، وسفيرة الحجاب مروة غريب.

وصرّحت ” آية ” قائلةً: ” عاهدت الله على رسالة الحجاب وعاهدوني على ذلك وبناء عليه تم سحب لقب سفيرة الحجاب من دكتورة مروة، ودنيا محمود، وذلك لعدم التزامها بشروط المسابقة. ”