بالصور.. بعثة النصر تصل أبو ظبي لمواجهة الجزيرة

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة فريق النصر، قبل قليل، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لمواجهة نادي الجزيرة، غدًا الاثنين، ضمن مواجهات البطولة العربية.

وسيتواجه الفريقان على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي على أن تقام مباراة الإياب في 29 من سبتمبر المقبل على ملعب فيصل بن فهد ” الملز ” في الرياض.

ومن الجدير بالذكر، أن لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم أسندت لطاقم تحكيم مصري مهمة إدارة مواجهة النصر مع نظيره الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.