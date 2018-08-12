وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية
كشفت وزارة الدفاع، ممثلة في لجنة قبول الكليات العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للطلبة المتقدمين، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد، مطالبة الطلاب المقبولين مبدئيًا بالتقيد بالتعليمات التالية:
– يجب احضار أصل الهوية الوطنية.
– أن حجز موعد الكشف الطبي النهائي من خلال الموقع.
– ضرورة طباعة وإحضار بطاقة المراجعة.
– يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (2) مقاس (4*6)، علمًا بأنه لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن بينها ” الجوال ” .
– التقيد بالزي الرياضي لكل كلية، وفقًا لما يلي:
أ- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.
ب- كلية الملك فيصل الجوية: بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.
ج- كلية الملك فهد البحرية: بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.
د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي: بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود.
فيما يمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا
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