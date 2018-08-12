وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الدفاع، ممثلة في لجنة قبول الكليات العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للطلبة المتقدمين، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد، مطالبة الطلاب المقبولين مبدئيًا بالتقيد بالتعليمات التالية:

– يجب احضار أصل الهوية الوطنية.

– أن حجز موعد الكشف الطبي النهائي من خلال الموقع.

– ضرورة طباعة وإحضار بطاقة المراجعة.

– يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (2) مقاس (4*6)، علمًا بأنه لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن بينها ” الجوال ” .

– التقيد بالزي الرياضي لكل كلية، وفقًا لما يلي:

أ- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

ب- كلية الملك فيصل الجوية: بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.

ج- كلية الملك فهد البحرية: بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.

د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي: بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود.

فيما يمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا