الأمن المصري يقتل 12 مسلحا في شمال سيناء

القاهرة(صدى):

قتلت قوات الأمن المصرية 12 مسلحاً خلال مداهمات بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم بأن القوات الأمنية استهدفت ” وكرًا إرهابيًا لمجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة (الملالحة) بدائرة قسم شرطة ثالث العريش”، وفوجئت بإطلاق أعيرة نارية من تلك العناصر، الأمر الذي أسفر عن مقتل 12 عنصرًا يجري تحديد هوياتهم.

وأضافت أنه تم العثور بحوزة العناصر المسلحة على 4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير.