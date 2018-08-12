أفضل طريقة لإيقاف سيارتك بأسرع وقت في حالات الطوارئ

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أحياناً يواجه السائقين مواقف صعبة أثناء القيادة، ومنها خطر التعرض للتصادم نتيجة القيادة بسرعات عالية، وهنا يُتساءل عن أفضل طريقة لإيقاف السيارة في أقصر مسافة، وهذا ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية.

حالة قيادة سيارة يدوية:

عند القيادة بسرعة عالية في السيارة اليدوية، وتعرضت لخطر الاصطدام، يجب عليك الضغط على المكابح بكل قوتك، ولا ترفع قدمك حتى تتوقف السيارة، مع عدم الضغط على دواسة “الدبرياج”، حتى لا تحرر السيارة من قيود التروس وهو ما يساعدك على التوقف بصورة أسرع والسيطرة على السيارة.

حالة قيادة سيارة أوتوماتيك:

يجب هنا أيضا الضغط على مكابح ABS بكل قوتك، ولا ترفع قدمك حتى تتوقف السيارة مع عدم الاقتراب من القير الأوتوماتيكي نهائياً.

وفي كلتا الحالتين يجب الإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين حتى تستطيع السيطرة على السيارة من الانحراف والترنح، مع عدم تثبيت النظر على الجسم الذي أنت معرض للإصطدام به، وانظر إلى الاتجاه الذي ترغب في أن تبتعد بسيارتك إليه لتفادي التصادم بهذا الجسم.