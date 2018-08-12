المزاح تحول لقتل.. شاب ينهي حياة صديقه طعنا بآلة حادة

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة القاهرة، جريمة قتل راح ضحيتها عامل أربعيني، طعنه صديقه بآلة حادة في بطنه، أسفرت عن وفاته في الحال، وذلك بعد أن تطور المزاح بينهما إلى مشادة كلامية، دفعت الجاني لارتكاب جريمته.

وورد بلاغًا إلى مدير مباحث القاهرة، أفاد بالعثور على جثة لعامل اتضح أنه في الأربعينات من عمره، بأحد شوارع منطقة حدائق القبة، ومصاب بجرح بمنطقة البطن إثر طعنه بآلة حادة.

ومن جهتها، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته، وأعرب عن ندمه على جريمته، مؤكدًا أنها كانت ” لحظة شيطان ” .

يشار إلى أنه قد تم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيقات.