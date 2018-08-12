وظائف مؤقتة للمواطنات بجامعة الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، باب التقديم على وظائف مؤقتة للمواطنات حملة درجة الماجستير، للاستعانة بهم في تخصص ” ماجستير رياضيات “.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، شروط التقديم، مؤكدًا أنه يشترط أن تكون المرشحة حاصلة على شهادة الماجستير من جامعة مرموقة معترف بها من قبل وزارة التعليم في أحد تخصصات الرياضيات.

وأضاف أنه يجب إتقان وإجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون شهادة البكالوريوس في الرياضيات، وألا يقل التقدير العام في كلتا المرحلتين البكالوريوس والماجستير عن تقدير جيد جدًّا بالانتظام الكلي، مع ضرورة معادلة المؤهلات لخريجات الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، وأن تكون حسنة السيرة ولائقة صحيًّا.

وأشارت إلى أنه على المتقدمات المتوافرة بهن المؤهلات المطلوبة التقديم من خلال الرابط التاليهنا ،اعتبارًا من يوم السبت بتاريخ 29/ 11/ 1439هـ، وينتهي التقديم الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء بتاريخ 04/ 12/ 1439هـ، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.