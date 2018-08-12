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رسميا.. عادل عزت رئيسا لاتحاد جنوب غرب آسيا

رسميا.. عادل عزت رئيسا لاتحاد جنوب غرب آسيا
ماجد محمد(صدى):

قررت الجمعية العمومية لاتحاد جنوب غرب آسيا، اليوم الأحد، بتزكية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت رئيسًا للاتحاد في دورته الأولى.

وكان قد أعلن عن تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم في شهر مايو الماضي، بعد توقيع رؤساء اتحادات 12 دولة على البيان التأسيسي، وتم تكليف عادل عزت برئاسة الاتحاد، ولؤي السبيعي أمينًا عامًا.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 33 دقيقة

الظاهر ان منصب رئيس اتحاد كرة القدم مهيئة للكوتش سامي الجابر سلفا بعد تعيين عادل عزت رسميا رئيسا لاتحاد جنوب غرب آسيا

[ عدد التعليقات: 2713 ] نشر منذ 28 دقيقة

عادل عزت رتبه بلوتو علشان يحفر للعالمية من فوق .. تعبوا وهم يحفرون من تحت

[ عدد التعليقات: 2461 ] نشر منذ 27 دقيقة

برضو مزهرية

[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 27 دقيقة

تزكية مستحقة ويستاهل الباشمهندس عادل. هذا تكريم للسعودية وللكرة السعودية ولعادل

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 26 دقيقة

طيب جزيرة شرق سلوى موجودين معنا بالاتحاد الجديد ..

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 17 دقيقة

ماعليك ياعمار بعد الحج انشاء الله تسمع خبرهم قد انفصلو عن شبه الجزيرة العربية واصبحو جزيرة مستقلة تحدها مياه الخليج من كل صوب

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