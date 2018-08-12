رسميا.. عادل عزت رئيسا لاتحاد جنوب غرب آسيا

ماجد محمد(صدى):

قررت الجمعية العمومية لاتحاد جنوب غرب آسيا، اليوم الأحد، بتزكية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت رئيسًا للاتحاد في دورته الأولى.

وكان قد أعلن عن تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم في شهر مايو الماضي، بعد توقيع رؤساء اتحادات 12 دولة على البيان التأسيسي، وتم تكليف عادل عزت برئاسة الاتحاد، ولؤي السبيعي أمينًا عامًا.