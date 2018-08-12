رسميا.. عادل عزت رئيسا لاتحاد جنوب غرب آسيا
قررت الجمعية العمومية لاتحاد جنوب غرب آسيا، اليوم الأحد، بتزكية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت رئيسًا للاتحاد في دورته الأولى.
وكان قد أعلن عن تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم في شهر مايو الماضي، بعد توقيع رؤساء اتحادات 12 دولة على البيان التأسيسي، وتم تكليف عادل عزت برئاسة الاتحاد، ولؤي السبيعي أمينًا عامًا.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 33 دقيقة
الظاهر ان منصب رئيس اتحاد كرة القدم مهيئة للكوتش سامي الجابر سلفا بعد تعيين عادل عزت رسميا رئيسا لاتحاد جنوب غرب آسيا
طلال[ عدد التعليقات: 2713 ] نشر منذ 28 دقيقة
عادل عزت رتبه بلوتو علشان يحفر للعالمية من فوق .. تعبوا وهم يحفرون من تحت
ماجد[ عدد التعليقات: 2461 ] نشر منذ 27 دقيقة
برضو مزهرية
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 27 دقيقة
تزكية مستحقة ويستاهل الباشمهندس عادل. هذا تكريم للسعودية وللكرة السعودية ولعادل
عمار[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب جزيرة شرق سلوى موجودين معنا بالاتحاد الجديد ..
ابو غالب[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 17 دقيقة
ماعليك ياعمار بعد الحج انشاء الله تسمع خبرهم قد انفصلو عن شبه الجزيرة العربية واصبحو جزيرة مستقلة تحدها مياه الخليج من كل صوب