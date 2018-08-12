أسرة البحيري يشكرون أمير تبوك

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ظهر اليوم بديوان الأمارة أسرة عواد بن سليمان البحيري رحمه الله يتقدمهم الشيخ إبراهيم بن سليمان البحيري وأبناء وأشقاء الفقيد .

والذين قدموا للسلام على سموه مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته تجاه فقيدهم كما أعربوا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموه على ما حضي به الفقيد من رعاية واهتمام من سموه خلال فترة مرضه حتى وفاته .

سائلين الله القدير أن يجزي سموه خير الجزاء وان يجعل هذا العمل في موازين حسناته.