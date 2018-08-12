الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية بجامعة بيشة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت بيشة ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السابعة وفق المعايير المعلنة التي اختير بموجبها الأكثر كفاءة.

ودعت الجامعة المرشحين لمراجعة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمرشحات لمراجعة وكالة العمادة لشؤون عضوات هيئة التدريس والموظفات بطريق الملك سلمان اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1439/12/01هـ، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وصورة منها ” وصور شمسية مقاس 4*6 للرجال فقط ” وأصول وصور المؤهلات والخبرات.

وأوضحت جامعة بيشة، أنه لمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية بها، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:هنا