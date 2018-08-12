القبض على عشريني استغل فتاة معاقة قاصر لتلبية رغباته الجنسية

مليكة فؤاد(صدى):

اعتقلت قوات الشرطة بمدينة دمنات إقليم أزيلال المغربية، شابًا عشرينيًا على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة تعاني من ” إعاقة “؛ حيث كان المتهم يستغل ظروف عمل الأب خارج المدينة ، والأم التي تعمل طيلة اليوم، واستطاع اقناع القاصر بممارسة الجنس عليها، وهتك عرضها.

ونتج عن هذه العلاقة حمل غير شرعي؛ مما أدى إلى لاحظت الأم انتفاخ بطن ابنتها ” المعاقة ” فحاصرتها بالأسئلة، لتعترف لها أن مغتصبها ماهو سوى ابن الجيران؛ وبمجرد ما علم الأب بالأمر تقدم بشكاية في الموضوع في حق جاره.

وأكدت وسائل إعلام مغربية، أنه تم تقديم المتهم أمس الجمعة، على أنظار الوكيل العام للملك ببني ملال الذي تابعه في حالة اعتقال، لتوقيع عليه العقوبات التي يستحقها جراء جرائمه.