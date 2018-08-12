أب يطالب بإلغاء نسب طفله بعد 12 عاما.. والأم السبب

القاهرة(صدى):

رفع رجل مصري دعوى أمام محكمة الأسرة في محافظة الإسكندرية، مطالبًا فيها بمحو اسمه من شهادة ميلاد نجله الوحيد بعد مرور 12 عامًا على ولادته.

وقدم الرجل للمحكمة تفاصيل وإثباتات تؤكد عدم قدرته على الإنجاب، مؤكدا خداع زوجته له مدعيه بأن الطفل هو نجله، بينما كانت على علاقة غير شرعية مع رجل آخر.

وأوضح الأب أنه طلق أم الطفل قبل 5 سنوات نتيجة خلافات عديدة، لكنه خلال هذه المدة كان يتحمل نفقات ابنه، لكنه لم يُنجب من زوجته الثانية، فذهب للطبيب لإجراء فحوصات طبية ليكتشف أنه ” عقيم “.

وأكد الأب أنه أصيب بصدمة كبيرة من هذا الخبر وحاول بعدها الاستفسار من طليقته لكنها تهربت، فأقام دعوى أمام محكمة الأسرة يطالب فيها بنفي نسب الولد إليه.

كما أشار إلى أنه مصاب بعيب وراثي يمنع الإنجاب سواء وقت ولادة الطفل أو في المستقبل وذلك وفقًا للفحوصات التي تؤكد أنه عقيم بصورة نهائية.

ومن جانبها أكدت محكمة الأسرة أنها ستفصل في القضية بجلسة الـ30 من أغسطس المقبل بعد اكتمال أوراقها كافة.