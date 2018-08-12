بالفيديو والصور.. السيول تجتاح شوارع وادي الدواسر

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو، هطول الأمطار وجريان السيول ببعض الأودية والشعاب في عدد من القرى الواقعة جنوب شرق محافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض.

وشملت الأمطار عدة مراكز بوادي الدواسر، ومنها: ” الزهر، والخالدة، وطيبة ” ، فضلًا عن جريان مياه السيول في عدد من الأودية، منذ أمس السبت.