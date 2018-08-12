بالفيديو والصور.. السيول تجتاح شوارع وادي الدواسر
وثق مقطع فيديو، هطول الأمطار وجريان السيول ببعض الأودية والشعاب في عدد من القرى الواقعة جنوب شرق محافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض.
وشملت الأمطار عدة مراكز بوادي الدواسر، ومنها: ” الزهر، والخالدة، وطيبة ” ، فضلًا عن جريان مياه السيول في عدد من الأودية، منذ أمس السبت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51768 ] نشر منذ 54 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, جعلها الله سيول خير وبركه وعم بنفعها البلاد زالعباد ,, آمين ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2713 ] نشر منذ 32 دقيقة
اللهم صبا نافعا يارب
شجون[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 31 دقيقة
ماشاء الله ,, الحمدلله حمدا طيبا مباركا