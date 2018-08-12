الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقدم مساعدتها لأكثر من مليون حاج

جدة(صدى):

قدّمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية ـ الشركة الرائدة في مجال المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة ـ, أفضل خدمات المناولة الأرضية وتسهيل جميع إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام منذ وصول الحجاج وحتى اليوم لـ 1,035,109 حاج على متن 4,157 رحلة، تم مناولة أكثر من 1,200,000 قطعة عفش، وذلك في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأوضحت الإحصاءات التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, أن عدد الرحلات التي تمت مناولتها 2,700 رحلة ، على متنها 581,937 حاجا وتم مناولة 687,529 قطعة عفش, فيما بلغ عدد الرحلات التي تمت مناولتها بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 1,457 رحلة ، على متنها 453,172 حاجا ، وتم مناولة 486,084 قطعة عفش.

وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس عمر بن محمد نجار, بجهود موظفي الشركة المتميزين رغم زيادة الطاقة التشغيلية ، وذلك من خلال تضافر جهود الجهات في جميع مراحل وصول الحجاج لمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .