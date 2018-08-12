بالفيديو.. ” المغامسي ” يوضح حكم قص الشعر وتقليم الأظافر للمضحي

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حكم قص الشعر وتقليم الأظافر للمحضي؛ لافتًا إلى أنها لا تصل إلى التحريم استنادًا لقول عدد من العلماء، وعنده لا تصل إلى الكراهة.

وأكد ” المغامسي ” أن جمهور علماء أهل المدينة في زمانهم قالوا إنه لا يحرم ولا يكره الأخذ من الأظافر والأشعار لمن أراد أن يضحي؛ لأنهم لم يروا بصحة الحديث الذي ورد عن أم سلمة: ” إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أشعاره وأبشاره شيئًا. ”

وأشار إلى أن حجة علماء أهل المدينة في عدم صحة الحديث أنه إذا جاز للمضحي بإجماع المسلمين أن يأتي أهله في عشر ذي الحجة فمن باب أولى يجوز له أن يأخذ من أشعاره وأبشاره؛ لأن أعظم ما حُرِّم على المحرم بالحج أن يجامع زوجته، موضحًا أن الشائع في زمن أهل المدينة أنهم لا يرون بأسا في الأخذ من الأشعار والأبشار، وهذا دليل يؤكد دليل عدم تحريمها.