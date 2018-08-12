أمير تبوك يواسي الشيخ بن هرماس بوفاة شقيقه

تبوك(صدى):

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشيخ عبدالكريم بن مطير بن هرماس بوفاة شقيقه “محمد” رحمه الله.

وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جهته أعرب الشيخ عبدالكريم بن هرماس عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الغير المستغربة والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم, داعياً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.