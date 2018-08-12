” الغذاء والدواء ” تسحب مستحضر PARAZOLE 100 MG TABLET

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إيقاف استخدام مستحضر PARAZOLE 100 MG TABLET؛ لعدم مطابقته للمعايير الفنية.

وطالبت الهيئة الجهات الصحية بسحب جميع تشغيلات المستحضر في حال وجوده لديها، كما خاطبت وكيل المستحضر لسحبه من جميع الجهات المستفيدة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم نتائج التحليل لعدد من تشغيلات المستحضر، ضمن مشروع الهيئة لمتابعة جودة الأدوية بعد التسويق.

وأهابت الهيئة بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية، أو وجود ملاحظات على جودتها عن طريق الاتصال على مركز الاتصال الموحد: 19999 ، أو الدخول على الرابط:هنا