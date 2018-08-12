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الهلال يطرح 10 آلاف قميص لعموري

الهلال يطرح 10 آلاف قميص لعموري
نواف السالم(صدى):

تطرح إدارة نادي الهلال 10 آلاف قميص يحمل الرقم 21 الخاص باللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري “، بقيمة تصل إلى 400 ريال للقطعة الواحدة، اليوم الأحد,

وتستهدف إدارة النادي جنى 4 ملايين ريال من هذا الطرح الذي يتم عبر منافذ البيع في ملعب جامعة الملك سعود ” محيط الرعب ” والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن يتم تقديم عموري للجماهير اليوم قبل المواجهة التي تجمع الأزرق بنظيره الشباب العُماني، في ذهاب دور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال، على الرغم من عدم مشاركة الوافد الجديد فيها.

وكان عموري انتقل إلى الهلال قادمًا من العين الإماراتي، لمدة موسم واحد بقيمة مالية وصلت إلى 35 مليون ريال.

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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2713 ] نشر منذ 2 ساعتين

هاذا حظي مسافر وبجي يوم الاثنين تقدرون تأجلون المباراه🙂💔

[ عدد التعليقات: 2461 ] نشر منذ 2 ساعتين

البيع يجب ان يشمل جميع قمصان اللاعبين

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي احد الخطوات الاولى في ادارة التسويق بالنادي مع الاستاذ #سلطان_ال_الشيخ

[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 2 ساعتين

لو تبيعون من هنا الى يوم القيامة ما جاب لكم 60 مليون 😂😂

[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 2 ساعتين

هكذا الادارة المحترفة ترحب بلاعب اجنبي محترف ليس بغريب على النادي في الوقت المناسب و المكان المناسب و تستفيد من حضوره. وقارنوا هذا بفعل إدارة جلبت العار لناديها باستقبال فوضوي و مهين للنادي امام الملأ للاعب اجنبي كان على دكة الاحتياط معظم الموسم الماضي.

[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل عموري😍😍💙

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة

وش الهياط هذى ٤٠٠ريال للقميص ههههههههه
يعني بقيمة خروف حبشي بدون سبله

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 11 دقيقة

كيف مايجيبو ال 60 مليون ياعمار هذا قيمة الفنيلة 400 ريال غير الشورت ب 400 ريال كمان وغير الشال والقبعات والميدليات والشعارت والصور بسنس ياعمار

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