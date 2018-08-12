الهلال يطرح 10 آلاف قميص لعموري

نواف السالم(صدى):

تطرح إدارة نادي الهلال 10 آلاف قميص يحمل الرقم 21 الخاص باللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري “، بقيمة تصل إلى 400 ريال للقطعة الواحدة، اليوم الأحد,

وتستهدف إدارة النادي جنى 4 ملايين ريال من هذا الطرح الذي يتم عبر منافذ البيع في ملعب جامعة الملك سعود ” محيط الرعب ” والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن يتم تقديم عموري للجماهير اليوم قبل المواجهة التي تجمع الأزرق بنظيره الشباب العُماني، في ذهاب دور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال، على الرغم من عدم مشاركة الوافد الجديد فيها.

وكان عموري انتقل إلى الهلال قادمًا من العين الإماراتي، لمدة موسم واحد بقيمة مالية وصلت إلى 35 مليون ريال.

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