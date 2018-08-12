بالفيديو.. مخاطر وفوائد التعرض للشمس

أماني الغامدي(صدى):

أشعة الشمس من ألد أعداء النساء خلال فصل الصيف، لما تسببه من مشكلات عديدة، كالاسمرار والالتهابات، وأحيانا تحترق البشرة.

وكشفت يارا يوسف خبيرة البشرة ، عن أهم مخاطر الشمس على البشرة، وكذلك طرق الاستفادة من أشعة الشمس، لتغذية البشرة.

وقالت يارا ، إن للشمس العديد من الأضرار ، أهمها الإصابة بسرطان الجلد ، ومن الأضرار أيضاً التبكير بالشيخوخة في الجلد ، ظهور الكلف لعدم استخدام الطريقة الصح في التعرض للشمس .

وتابعت ، هناك فترة معينه يجب التعرض فيها للشمس وهي تبدأ من بعد الفجر إلى الساعة العاشرة صباحاً فيما بعد ذلك تكون آشعة فوق بنفسيجية ضارة ، ومن فوائد التعرض للشمس في هذه الفترة مد الجسم بفيتامين د ، حيث يتم تصنيعه عن طريق التعرض للشمس ، وأيضا هرمون الميلاتونين الذي يساعدنا على النوم بهدوء ، كما تساعد آشعة الشمس على إفراز هرمون السعادة .