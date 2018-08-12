العثور على الطفل الناجي الوحيد من تحطم طائرة إندونيسية

جاكرتا(صدى):

عثرت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، على الطفل الناجي الوحيد من حادث تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص آخرين كانوا على متنها.

وأوضح فريق البحث في إقليم بابوا الإندونيسي الذي عثر على الطفل أنه يتلقى العلاج حاليًا في مستشفى بمنطقة أوكسيبيل.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم وكالة جايابورا للبحث والإنقاذ ياديانتو، أن عمال الإنقاذ نقلوا الجثث الـ8 من موقع تحطم الطائرة على ارتفاع 6500 قدم إلى أوكسيبيل، لافتًا إلى أن العمل ما زال جاريًا على تحديد هوية الجثث الثماني.

وكانت السلطات الإندونيسية تلقت بلاع يفيد بفقدان الطائرة بيلاتوس بورتر الخفيفة التابعة لخطوط ديمونيم الجوية بعد ظهر أمس السبت، أثناء قيامها برحلة جوية قصيرة من منطقة تاناه ميراه إلى أوكسيبيل، بالقرب من الحدود مع بابوا غينيا الجديدة.