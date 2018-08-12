الجزائري إسلام سليماني يلتحق بصفوف فنربخشة التركي

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي فنربخشة التركي، عن ضمه المهاجم الجزائري إسلام سليماني، من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لموسم واحد؛ حيث وقع اللاعب عقود انضمامه للنادي التركي بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

وأوضح النادي التركي عبر بيان رسمي قائلًا: ” لقد توصلنا إلى اتفاق مع فريق ليستر سيتي، للحصول على خدمات سليماني بعقد إعارة لمدة عام. “