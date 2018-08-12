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الجزائري إسلام سليماني يلتحق بصفوف فنربخشة التركي

الجزائري إسلام سليماني يلتحق بصفوف فنربخشة التركي
طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي فنربخشة التركي، عن ضمه المهاجم الجزائري إسلام سليماني، من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لموسم واحد؛ حيث وقع اللاعب عقود انضمامه للنادي التركي بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

وأوضح النادي التركي عبر بيان رسمي قائلًا: ” لقد توصلنا إلى اتفاق مع فريق ليستر سيتي، للحصول على خدمات سليماني بعقد إعارة لمدة عام. “


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2713 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاتقولها

[ عدد التعليقات: 2461 ] نشر منذ 2 ساعتين

إذا أتى سيكون من أجل الأموال و فقط لا شيئ آخر

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله لاعب فاشل

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