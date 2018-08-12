ندوة الاستجابة السريعة للطواقم الطبية والأمنية في الحج ” كلنا المسعف الأول “

سعيد العجل(صدى):

تنظم الإدارة العامة بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وبالتعاون مع كلية الطب بجامعة أم القرى و المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ندوة الإستجابة السريعة للطواقم الطبية و الأمنية في الحج يوم الأثنين 2 ذو الحجة 1439هـ الموافق 13 أغسطس 2018م بقاعة المحاضرات بمستشفى قوى الأمن.

تهدف الندوة الى تبادل الخبرات وعرض التجارب العلمية للتعامل الأمثل في الحالات الطارئه او حالات الكوارث لاسمح الله.

يشارك في الندوة متحدثون بارزون من القطاعات الأمنية والصحية بالمملكة من ذوي الأختصاص والخبرة في المجالات الأمنية والصحية في الحج وهي وزارة الدفاع وزارة الحرس الوطني وجامعة ام القرى و وزارة الصحة والجمعية السعودية للهلال الأحمر و المديرية العامة للدفاع المدني و المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911).

وتختتم الندوة اعمالها بعقد ورشة عمل يشارك فيها كافة المتحدثين يتم خلالها اقتراح توصيات تهدف الى توحيد الجهود بين القطاعات الأمنية والصحية وإعداد الخطط العلمية المناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث لا سمح الله.