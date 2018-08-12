إشبيلية يهدد بالإنسحاب من السوبر الإسباني

نواف السالم(صدى):

رد نادي إشبيلية الإسباني على قرارات اتحاد الكرة الإسباني قبل المباراة أنه لا يوجد حدود لعدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال مباراة كأس السوبر الإسباني.

وهدد ” إشبيلية ” بالانسحاب من بطولة كأس السوبر الإسباني، إذا أشرك منافسه برشلونة أكثر من ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال مباراتهما مساء اليوم الأحد.

وعلّق ” إشبيلية ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إشبيلية تفاجأ ببيان اتحاد الكرة الإسباني قبل 24 ساعة من كأس السوبر ” مضيفًا: ” نص البيان على إمكانية إشراك أي عدد من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، رغم حقيقة أن الإشعار السابق لموسم 2019-2018 تضمن السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين فقط دون استثناء. ”

وأضاف: ” قسم الشئون القانونية بالنادي يدرس الأمر وإذا ضمت قائمة برشلونة أكثر من ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، فذلك قد يكون حجة للانسحاب. “