إشبيلية يهدد بالإنسحاب من السوبر الإسباني
رد نادي إشبيلية الإسباني على قرارات اتحاد الكرة الإسباني قبل المباراة أنه لا يوجد حدود لعدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال مباراة كأس السوبر الإسباني.
وهدد ” إشبيلية ” بالانسحاب من بطولة كأس السوبر الإسباني، إذا أشرك منافسه برشلونة أكثر من ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال مباراتهما مساء اليوم الأحد.
وعلّق ” إشبيلية ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إشبيلية تفاجأ ببيان اتحاد الكرة الإسباني قبل 24 ساعة من كأس السوبر ” مضيفًا: ” نص البيان على إمكانية إشراك أي عدد من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، رغم حقيقة أن الإشعار السابق لموسم 2019-2018 تضمن السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين فقط دون استثناء. ”
وأضاف: ” قسم الشئون القانونية بالنادي يدرس الأمر وإذا ضمت قائمة برشلونة أكثر من ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، فذلك قد يكون حجة للانسحاب. “
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