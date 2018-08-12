  • الأحد 12

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. اشتعال المنافسة بين 815 قعودا في الفترة الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن

اشتعال المنافسة بين 815 قعودا في الفترة الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن

اشتعال المنافسة بين 815 قعودا في الفترة الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن
الطائف(صدى):

تواصلت منافسات مرحلة الأشواط التنشيطية الأولى لمهرجان ولي العهد للهجن اليوم ، على ميدان محافظة الطائف ، وتستمر لمدة 8 أيام، على فترتين صباحية ومسائية، وسط منافسة قوية على المراكز الأولى بين 815 قعوداً .

وجاءت نتائج الفترة الصباحية المتضمنة 30 شوطاً ، خصصت لفئة المفاريد قعدان مفتوح عام ، بمسافة 2 كم، على النحو التالي : الشوط الأول ” موهق ” لفالح اليامي ، والشوط الثاني ” المتحد ” لعبدالله الحربي ، والشوط الثالث ” الطائر ” لسعيد العامري ، والرابع ” مبعد ” لسعيد العامري ، والخامس ” ذباح ” لعبدالهادي العجمي ، والسادس “شاهين” لفهد العجمي ، والسابع ” سيد ” لعبيد الدوسري ، والثامن “راهي” لسعيد العامري ، والتاسع “متعب” لعلي المري ، والعاشر ” النايف ” لرويضان الدوسري ، والـ11 ” مبلش ” لمحمد أبو أثنين ، والـ 12 ” الباسل ” لراجس جويان ، والـ 13 ” مخلف ” لنايف آل سليمان ، والـ14 ” نهاب ” لشايم الشمري ، والـ 15 ” علم دار ” لعبدالله المري ، والـ 16 ” منتزع ” لـلاهوم طالب ، والـ17 ” شاهين ” لناصر المري، والـ18 ” شاهين ” لهادي المري ، والـ 19 “شاهين” لناجي آل رزق ، والـ 20 ” برهان ” لمسعود المري ، والـ 21 ” دابان ” لهادي المري ، والـ 22 ” مولع ” لراشد المري ، والـ 23 ” مطرب ” لحمد المري ، والـ 24 ” الشبابي ” لياسر العتيبي ، والـ 25 ” مطرب ” لجابر الهاجري ، والـ 26 ” لطام ” لعلي المري ، والـ 27 ” رمدان ” لعماش المري ، والـ 28 ” مليح ” لعزام الشريف ، والـ 29 ” شاهين ” لعلي المري ، والـ 30 ” عنتر ” لعلي المري .


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2713 ] نشر منذ 1 ساعة

توقيت المهرجان الافضل السباق قبل شهر ممتاز الان مايصلح وقت الحج ولازم جمهور ومشاهدات وتفاعل الان التفاعل قليل جدا

[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 1 ساعة

مع الصباح يساتر

[ عدد التعليقات: 2461 ] نشر منذ 1 ساعة

تخيل نفسك بعير وتقوم عالصبح وتركض ولا تدري وش السالفة ، الحمد لله على نعمة البشر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *