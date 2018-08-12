اشتعال المنافسة بين 815 قعودا في الفترة الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن

الطائف(صدى):

تواصلت منافسات مرحلة الأشواط التنشيطية الأولى لمهرجان ولي العهد للهجن اليوم ، على ميدان محافظة الطائف ، وتستمر لمدة 8 أيام، على فترتين صباحية ومسائية، وسط منافسة قوية على المراكز الأولى بين 815 قعوداً .

وجاءت نتائج الفترة الصباحية المتضمنة 30 شوطاً ، خصصت لفئة المفاريد قعدان مفتوح عام ، بمسافة 2 كم، على النحو التالي : الشوط الأول ” موهق ” لفالح اليامي ، والشوط الثاني ” المتحد ” لعبدالله الحربي ، والشوط الثالث ” الطائر ” لسعيد العامري ، والرابع ” مبعد ” لسعيد العامري ، والخامس ” ذباح ” لعبدالهادي العجمي ، والسادس “شاهين” لفهد العجمي ، والسابع ” سيد ” لعبيد الدوسري ، والثامن “راهي” لسعيد العامري ، والتاسع “متعب” لعلي المري ، والعاشر ” النايف ” لرويضان الدوسري ، والـ11 ” مبلش ” لمحمد أبو أثنين ، والـ 12 ” الباسل ” لراجس جويان ، والـ 13 ” مخلف ” لنايف آل سليمان ، والـ14 ” نهاب ” لشايم الشمري ، والـ 15 ” علم دار ” لعبدالله المري ، والـ 16 ” منتزع ” لـلاهوم طالب ، والـ17 ” شاهين ” لناصر المري، والـ18 ” شاهين ” لهادي المري ، والـ 19 “شاهين” لناجي آل رزق ، والـ 20 ” برهان ” لمسعود المري ، والـ 21 ” دابان ” لهادي المري ، والـ 22 ” مولع ” لراشد المري ، والـ 23 ” مطرب ” لحمد المري ، والـ 24 ” الشبابي ” لياسر العتيبي ، والـ 25 ” مطرب ” لجابر الهاجري ، والـ 26 ” لطام ” لعلي المري ، والـ 27 ” رمدان ” لعماش المري ، والـ 28 ” مليح ” لعزام الشريف ، والـ 29 ” شاهين ” لعلي المري ، والـ 30 ” عنتر ” لعلي المري .