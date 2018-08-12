جمعية الكوثر تقيم القافلة التطوعية المتنقلة ” قافلة الحبيل الصحية “

محمد السعران(صدى):

أقامت جمعية الكوثر الصحية بعسير هذا اليوم السبت 11 / 8 / 2018 الموافق 29 / 11 / 1439هـ بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بالحبيل وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير القافلة الصحية التطوعية المتنقلة “قافلة الحبيل الصحية” وذلك بمقر مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية المجمعة ــ العقل ــ الحبيل والتابعين لمحافظة رجال ألمع .

هذا وقد شملت القافلة التي انطلقت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً عدداً من التخصصات الطبية وهي ” طب الأطفال ــ طب الأسرة ــ الباطني ــ العيون ” وذلك لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المراجعين وحتى يستفيد منها أكبر كم ممكن من المواطنين ، حيث بلغت إحصائية أعداد المراجعين كالتالي : عيادة النساء باطنية ٧٥ مراجعة بالإضافة إلى ٨ إحالات ،عيادةالرجال باطنية ٤٧ حالة ،عيادة طب الأسرة ٣٥ حالة ،عيادة أطفال ٤٥ حالة بالاضافة إلى ٥ إحالات ،عيادة العيون ٦٤ حالة منها ٥٦ إحالة .

من جهتهم عبر العديد من الأهالي عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقائمين على القافلة مؤكدين أنها كانت هادفة وآتت ثمارها وحققت أهدافها سائلين الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء .

بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالحبيل الأستاذ ” شرفي محمد عسيري ” أن هذه القوافل توضع ضمن برامج العمل الخاصة بها حيث تعتبر من ضمن الأعمال الخيرية التي تعنى بها مثل هذه الجمعيات ، مضيفاً أن الجمعية تتلمس دائماً مواطن الحاجة لمثل هذه القوافل حتى توفرها لها تخفيفاً على قاطني هذه الأماكن ، شاكراً في النهاية سعادة محافظ رجال ألمع الأستاذ “صالح بن سعد ال فردان” ومدير القطاع الصحي الأخصائي أول ” أحمد بن معدي آل غنية :وكذلك الشكر الخاص لمنسق القافلة الأستاذ “موسى بن محمد العرافي” وجميع المشاركين في اسهامهم بنجاح هذه القافلة .