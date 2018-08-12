“ أمين الشمالية ” يوجه بالسماح للمطابخ بالذبح وفقا للاشتراطات الصحية

محمد السعران(صدى):

وجه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أمانة المنطقة والبلديات التابعة

بالسماح للمطابخ بالذبح خلال أيام (10,11,12,13,) فقط من شهر ذي الحجة لعام 1439 هـ وفق الشروط التالية :

1- أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول

2- الحصول على ترخيص من الأمانة او البلدية التابعة بالذبح بالمطبخ خلال فترة السماح.

3- توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف عن المذبوحات قبل وبعد الذبح

4- استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين به وفق الضوابط واللوائح الخاصة بها

5- توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة .

6- الحرص على النظافة الدائمة

7- توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة ، وفي حالة عدم توفير ذلك يجب التعاقد من إحدى المؤسسات المتخصصة بنقل مخلفات المسالخ والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك .

8- تجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهن وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً .

9- تجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفه إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منه بطريقة مناسبة .

10- جمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية وفق الآلية التي تحددها .

11- توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي .

12- أخذ التعهد على صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بالمطبخ بعد انتهاء فترة السماح.