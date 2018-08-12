فولكس فاجن T-Cross 2019 الجديدة تفقد بعض التمويه في صور جديدة

برلين(صدى):

بعد تقديم موديلات T-Roc العام الماضي, تستعد فولكس فاجن للكشف عن كروس أوفر أصغر في الحجم تعتمد على موديلات بولو وهي T-Cross الجديدة التي تظهر في صور تجسسية جديدة تسمح لنا بالحصول على فكرة حول شكل السيارة الكروس أوفر المدمجة مع تمويه على جسم السيارة يمنع رؤية كافة تفاصيلها.

والمصابيح الخلفية للسيارة تبدو أكبر في الحجم من المتوقع في سيارة صغيرة مثل هذه , كما يوجد شريط أسود فوق شعار فولكس فاجن على الجزء الخلفي بين المصابيح الخلفية وربما يخفي شريط ليد وهو تقريباً الذي ظهر في صور تشويقية للسيارة من قبل. كما توجد ملصقات للاخفاء على اسفل الجزء الخلفي من السيارة وخاصة الصادم الخلفي مع مخارج عادم غير حقيقية.

كما توجد بعض الملصقات في الأمام لاخفاء المصابيح السفلية فيما أن المصابيح الرئيسية تظهر مختلفة في الشكل مع تغييرات في شكل شبكة التهوية مع أجزاء سوداء لامعة من البلاستيك قرب المصابيح الأمامية. ويتوقع أن تنعكس مقصورة بولو الداخلية في هذه السيارة بجانب المحركات والمواصفات الفنية في الأغلب.