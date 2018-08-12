تزويد شرائح أمنية إلكترونية للهجن المشاركة بمهرجان ولي العهد

علي القحطاني(صدى):

دعم الهجن المشاركة في مهرجان ولي العهد بشرائح أمنية إلكترونية

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، المقام حاليًا بميدان محافظة الطائف للهجن، عن تحضير مجموعة كبيرة من الشرائح الأمنية الإلكترونية وتركيبها للهجن المشاركة في سباقات المهرجان.

وأكدت اللجنة، أن تركيب شريحة إلكترونية في الهجن، يعتبر إجراءً مهمًّا ودقيقًا، موضحة أن الهدف منه هو بناء معلومات محدّثة ودقيقة عن الهجن، حيث تشتمل كل شريحة على كود خاص بها، وتعد سجلًا حديثًا ودليلًا على ملكية الهجن.

ومن خلال تلك الشرائح الإلكترونية، يتم ضبط أعداد الهجن وألوانها، كما أنها تجعل الهجن تحت مراقبة صاحبها ومتابعة الجهات الطبية، فهي بمثابة ” وسيلة تعريف للهجن ” .

وناشدت اللجنة جميع ملاك الهجن، بضرورة التأكد من تسجيل أرقام الشرائح الأمنية بشكل صحيح، حيث سيتم استبعاد المطايا المسجلة بأرقام وهمية أو خاطئة من السباقات نهائيًّا.

جدير بالذكر، أن مهرجان ولي العهد للهجن، كان قد انطلق أمس السبت، بميدان محافظة الطائف للهجن، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 11 محرم 1440هـ.