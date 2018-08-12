بمساعدة عشيقها.. زوجة تتخلص من زوجها وتلقي جثته أسفل جسر

القاهرة(صدى):

أقبلت سيدة في العقد الثالث من عمرها تقطن محافظة الجيزة المصرية، على التخلص من زوجها، بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، كما لجأت إلى إلقاء جثته أسفل أحد الجسور.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من العمر أسفل جسر، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة؛ حيث اتضح تعرض جثة المجني عليه لعدة طعنات متفرقة، الأمر الذي يعني وجود شبهة جنائية في الحادث.

واستدعت الشرطة زوجته وبعض أفراد أسرته لسؤالهم وسماع أقوالهم؛ فيما تأكد سوء سلوك زوجته، الأمر الذي فتح الباب حول إمكانية مشاركتها في الجريمة، خاصة بعد ادعائها إمكانية مقتله على يد مجهولين لسرقته بطريقة أثارت حفيظة رجال الأمن.

واعترفت الزوجة بجريمة قتل زوجها، بمساعدة عشيقها، وذلك باتفاقها معه على قتله في منزل الزوجية، أثناء نومه وإلقاء جثته خارج المنزل، لإيهام رجال الأمن بمقتله على يد آخرين.