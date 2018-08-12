بمساعدة عشيقها.. زوجة تتخلص من زوجها وتلقي جثته أسفل جسر
أقبلت سيدة في العقد الثالث من عمرها تقطن محافظة الجيزة المصرية، على التخلص من زوجها، بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، كما لجأت إلى إلقاء جثته أسفل أحد الجسور.
وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من العمر أسفل جسر، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة؛ حيث اتضح تعرض جثة المجني عليه لعدة طعنات متفرقة، الأمر الذي يعني وجود شبهة جنائية في الحادث.
واستدعت الشرطة زوجته وبعض أفراد أسرته لسؤالهم وسماع أقوالهم؛ فيما تأكد سوء سلوك زوجته، الأمر الذي فتح الباب حول إمكانية مشاركتها في الجريمة، خاصة بعد ادعائها إمكانية مقتله على يد مجهولين لسرقته بطريقة أثارت حفيظة رجال الأمن.
واعترفت الزوجة بجريمة قتل زوجها، بمساعدة عشيقها، وذلك باتفاقها معه على قتله في منزل الزوجية، أثناء نومه وإلقاء جثته خارج المنزل، لإيهام رجال الأمن بمقتله على يد آخرين.
طلال[ عدد التعليقات: 2703 ] نشر منذ 33 دقيقة
اصبح ولابد أن نعطي لهم الامان والله ماندري ماذا يفعلون في الاخير 😏
ابن البلد[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله المستعان
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يسود وجهك انت وعشيقك هذا وفي النهاية قصه عشقكم ستقضوها في المحبس
محمد[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 31 دقيقة
نفذوا حكم الله معهم هاذولا ليسوا من البشر والله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51760 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4045 ] نشر منذ 24 دقيقة
في اخر الزمان اهل البيت الواحد يتعاهدون عند النوم انهم مايعتدون على بعض وهم اهل بيت واحد فكيف بالاغراب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 14 دقيقة
غبيه ايش استفادت من قتل الزوج ؟
الان خسرت العشيق ودخلت السجن ويمكن يحكم عليها بالاعدام
مؤدب[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 9 دقائق
عرفت انها بمصر بمجرد قريت العنوان هذي عوايد وسوالف المصريين
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3761 ] نشر منذ 8 دقائق
على كثر مصايبهم وهم في ازدياد ماينقصون الله يعافينا بس