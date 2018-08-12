أسهم 18 شركة تسجل أدنى سعر في 52 أسبوعا

عادل الحربي(صدى):

افتتح المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم ” تاسي ” جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بنحو 58 نقطة، حيث بدأ المؤشر العام عند مستوى 8117 نقطة.

وسجلت أسهم 18 شركة أدنى سعر في 52 أسبوعًا، خلال جلسة اليوم، حيث انخفضت أسهم 96 شركة بينما ارتفعت أسهم 18 شركة.

وجاءت الشركات التي سجلت أدنى سعر في 52 أسبوعًا كالتالي: ” وفا للتأمين 10.60 ريال، السعودي الألماني 43.75 ريال، دله الصحية 68.00 ريال، الأسمنت العربية 23.00 ريال، الجزيرة تكافل 19.90 ريال، ثمار 26.00 ريال “.

والأندلس العقارية 15.70 ريال، إعمار 10.04 ريال، الحسن شاكر 9.10 ريال، أسمنت القصيم 34.00 ريال، السعودية للكهرباء 17.80 ريال، الغاز والتصنيع 25.05 ريال، الحمادي 28.15 ريال، البابطين 23.92 ريال، الخليج للتدريب 14.16 ريال، البحر الأحمر 16.74 ريال، العبداللطيف 11.70 ريال، وأسمنت الشمالية 8.82 ريال.